Жителей Подмосковья предупредили о морозах на следующей неделе

В столичном регионе на следующей неделе ожидается похолодание, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Холодать начнет со вторника. Так, 4 февраля прогнозируется устойчивый минус, после чего температура воздуха начнет снижаться. К выходным похолодает до 12 градусов ниже нуля в ночные часы.

Кроме того, 6 и 7 февраля в регионе выпадет снег. Высота снежного покрова может составить 2-3 см.

В Гидрометцентре РФ также предупредили, что в Подмосковье с 21:00 1 февраля до 23:00 6 февраля будет действовать «желтый» уровень опасности погоды в связи с гололедицей