Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества c перерасчетом пенсии

Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров, они звонят гражданам под видом сотрудников Социального фонда России и предлагают им увеличить пенсию. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В новой схеме мошенники предлагают человеку оформить заявление на увеличение пенсии, так как якобы обнаружили неучтенный трудовой стаж. Для идентификации просят продиктовать поступивший код из СМС-сообщения. После этого мошенники получают доступ к аккаунту «Госуслуг» либо к мобильному банку жертвы», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие звонки являются ложными и могут быть опасны для вашей информационной безопасности. Гражданам напомнили, что незнакомым людям нельзя сообщать свои личные данные и коды из СМС-сообщений. Повысить свою цифровую грамотность можно с помощью памятки «Доступно о телефонных мошенниках».