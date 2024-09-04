Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили жителей региона о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ.

Мошенники звонят гражданам и под видом представителей энергоснабжающих организаций предлагают оформить льготу, чтобы получить скидку на оплату ЖКУ. Для ее оформления злоумышленники запрашивают паспортные и банковские данные. После этого потерпевшим отправляют сообщение, в котором содержится ссылка, по которой нужно перейти для подтверждения льготы. Ссылка ведет на сайт, где нужно указать данные для входа на портал госуслуг или онлайн-банка.

Таким образом, преступники похищают деньги или оформляют на имя потерпевших кредиты.

В министерстве напомнили, что сотрудники энергоснабжающих организаций не просят сообщить личные данные по телефону.