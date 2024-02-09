Жителей Подмосковья предупредили об аномальных морозах в пятницу и субботу

В ближайшие два дня в Подмосковье ожидается аномально холодная погода, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу и субботу ночные температуры в регионе могут опуститься до отметки в -27 градусов.

В областном главке МЧС напомнили, что в аномальные морозы необходимо позаботиться о пожарной безопасности жилья. Под пристальным вниманием должны находиться все отопительные приборы.

Жителей Московской области призвали не покидать дома в сильные морозы, а при выходе на улицу использовать защитный жирный крем, тепло одеваться и носить сухую и свободную обувь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье справляются с последствиями циклона «Ольга».