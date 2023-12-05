Жителей Подмосковья предупредили об опасной молочной продукции

В Роспотребнадзоре предупредили жителей Подмосковья о молочной продукции, которая может быть опасна и вызвать отравление. Речь идет о сыре и сливочном масле компании ООО «Лидское молоко».

В обороте обнаружили сыр «Российский» и несоленое сладко-сливочное масло «Крестьянское», которые не соответствуют обязательным требованиям техрегламентов Таможенного союза.

На продукции указано, что производство расположено в деревне Валищево под Подольском, однако по указанному адресу предприятия нет.

Таким образом, продукция компании производится в неустановленных условиях, а для ее маркировки используются недостоверные сведения. В связи с этим указанная продукция может быть опасной.

Информацию о «фантомной» компании передали в муниципальную администрацию и правоохранительные органы.