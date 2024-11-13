Жителей Подмосковья приглашают посетить концерты и мастер-класс в музее-усадьбе «Архангельское» на этой неделе

С четверга, 14 ноября, в музее-усадьбе «Архангельское» посетителей всех возрастов ждут разнообразные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Отмечается, что уже завтра состоится концерт в Колоннаде усадьбы «К детям», где посетители могут получить незабываемые впечатления. В пятницу желающие смогут насладиться классической музыкой в исполнении музыкантов на концерте «По страницам русской музыки».

Добавляется, что в субботу пройдет мастер-класс по росписи тарелок из фарфора «Птицы Архангельского», где посетители могут создать своими руками красивые и оригинальные тарелки с изображением птиц, обитающих в окрестностях музея-усадьбы. А в воскресенье желающие увидят веселое и увлекательное представление, основанное на знаменитом произведении Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный чулок», а также стать участником встречи книжного клуба «Вирджиния Вулф «Миссис Дэллоуэй»». Заключительным мероприятием этой недели в музее-усадьбе станет концерт «Да просто надо не стареть».

Помимо этого, в музее-усадьбе «Архангельское» началась продажа билетов на новогодний иммерсивный спектакль «Тайны Большого дома».