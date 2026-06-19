Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «История Калининграда в лицах»

ООО «Группа компаний ИНКОННЕКТ» при поддержке ПФКИ реализует проект к 80-летию образования Калининградской области. В его рамках подростки из Калининградской области и тех регионов, откуда в послевоенные годы прибыли их предки-переселенцы, объединяются для создания виртуальной «Галереи славы и единства».

Основа проекта — всероссийский культурно-исторический конкурс «История Калининграда в лицах» для молодежи от 14 до 17 лет. Участникам предлагается исследовать семейные архивы, восстановить биографии своих предков и стать соавторами коллективной исторической памяти.

Итогом конкурса станет создание виртуальной выставки «Галерея славы и единства», куда войдут лучшие работы — рисунки, картины, фотографии и мультимедийные презентации.

Эмоциональной кульминацией и воплощением общей идеи станет Фестиваль Единства в Калининграде, который пройдет в День народного единства, 4 ноября. Победители конкурса, калининградцы и ребята из регионов, примут участие в фестивале, в торжественной церемонии открытия галереи и выставки, в эксклюзивной программе.