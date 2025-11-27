Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе на премии правительства в области образования и науки

Министерство науки и высшего образования РФ сообщает об объявлении конкурсов работ на соискание премий правительства РФ 2026 года в области образования, в области науки и техники, а также в области науки и техники для молодых ученых.

Цель конкурса — популяризация научных достижений и работ в области образования, в том числе школьных учебников, а также выявление перспективных разработок ученых и педагогов.

Порядок оформления и представления работ на соискание премий опубликован на сайте «Российской газеты», сайте правпремии.рф, а также на официальном сайте Минобрнауки России.