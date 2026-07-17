Почти 1 млрд рублей вложили резиденты подмосковной ОЭЗ «Исток» за три месяца
Резиденты подмосковной ОЭЗ «Исток» инвестировали почти 1 млрд рублей
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
По итогам первых трех месяцев 2026 года резиденты особой экономической зоны «Исток» во Фрязино инвестировали в реализацию проектов 998 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Общий объем инвестиций на территории ОЭЗ накопленным итогом составляет 103,6 млрд рублей», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В ведомстве уточнили, что на территории этой ОЭЗ действуют 23 резидента, они занимаются разработкой и внедрением продукции на основе технологий СВЧ, электрооборудования, компьютерных, медицинских технологий и не только. В общей сложности на территории «Истока» создано более 3,7 тыс. рабочих мест.
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