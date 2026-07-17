Решетова объяснила, почему не делает ботокс

Модель Анастасия Решетова вновь оказалась в центре внимания после того, как высказалась о косметологических процедурах, сообщает Super. В ответ на комментарии подписчиков, которые не поверили ее словам об отказе от ботокса, модель объяснила, что не делает инъекции, потому что ей этого не требуется благодаря хорошей генетике.

Она призвала своих подписчиков перестать сравнивать себя с другими и работать над уверенностью в себе, а не искать оправдания чужой красоте.

«В последнее время я открыто рассказываю о косметологических процедурах, которые действительно делаю. Но люди хотят оправдать хороший внешний вид другой женщины за счет вмешательств, а не генетики и ухода», — заявила Решетова.

Свое заявление 30-летняя модель сделала после выхода нового выпуска шоу «Бьюти без купюр», посвященного ботоксу. По ее словам, цель программы — не убедить зрителей делать или не делать инъекции, а представить разные точки зрения специалистов, обсудить исследования, риски, осложнения и менее обсуждаемые темы.

Ранее стало известно, что модель Анастасия Решетова приобрела элитную недвижимость в ОАЭ.