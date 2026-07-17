В Подольске ввели в эксплуатацию дом второй очереди ЖК «Новая Щербинка»

Компании «Квартал-инвестстрой» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 17 в составе ЖК «Новая Щербинка» в городском округе Подольск. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 83 квартиры, ее общая площадь превысила 7,4 тыс. кв. м. Она состоит из трех секций переменной этажности высотой от четырех до восьми этажей. На подземном уровне размещены 52 кладовых помещения.

На придомовой территории, закрытой от проезда машин, есть детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха, вблизи работает детский сад, готовится к открытию общеобразовательная школа с полноценным стадионом для сезонных занятий спортом, строится еще один детский сад. Жильцам доступен многоуровневый наземный паркинг.

Проект ЖК реализуют в три этапа, во второй очереди введены в эксплуатацию три жилых дома, завершается строительство еще двух.

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