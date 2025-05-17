Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в международном конкурсе рассказов о семье

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ и Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка прокуратуры Республики Беларусь проводят международный конкурс рассказов о семье «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Конкурс проводится в целях сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертвах нацистского геноцида в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Участниками конкурса могут стать обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций РФ и и учреждений общего среднего образования Республики Беларусь.

Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 3 июля.

Конкурс включает в себя два этапа: заочный этап (до 1 июня включительно), очный этап (до 30 июня).

Прием конкурсных работ осуществляется до 1 июня включительно.

Конкурсные материалы направляются участниками путем заполнения электронной заявки в личном кабинете на сайте национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации по ссылке.

Победители очного этапа конкурса получат возможность принять участие в дополнительной образовательной программе «Без срока давности» в международном детском центре «Артек» и во всероссийском детском центре «Океан».