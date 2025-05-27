Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в онлайн-акции «Свеча памяти». В ее рамках с 10 июня по 22 июня на сайте деньпамяти.рф можно будет зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Акция была организована благотворительным фондом «Память поколений» как альтернатива в период пандемии, когда выход на улицу был затруднен или невозможен. Пандемия прошла, а онлайн-формат сохранился.

На сайте акции можно не только зажечь виртуальную свечу, но и посмотреть интервью с ветеранами Отечественной войны. На портале представлено более 60 роликов.