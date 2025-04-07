Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в онлайн-игре «Наша Победа»

Регистрация доступна на сайте игры и длится до 29 апреля. Само мероприятие состоится 30 апреля. Чтобы обеспечить комфорт всех участников, в течение одного дня пройдет две игры с разными пакетами вопросов, с учетом различий во временных поясах между федеральными округами России. Так, для ДФО, СФО, ЮФО, ПФО и исторических территорий РФ игра пройдет в 10:00 по московскому времени, для ЦФО, СЗФО, СКФО, УФО — в 15:00 по московскому времени.

Победителей и призеров обеих игр определят по результатам российских и международных рейтингов, наградив их ценными призами от организаторов. В каждой из игр лучшие 20 участников из России и 10 иностранных игроков будут выбраны на основе максимального количества набранных баллов, учитывающих правильность ответов и общее время, затраченное на прохождение вопросов. Итоги будут опубликованы на официальном сайте игры и в социальных сетях движения «Волонтеры Победы».