Спасатели Подмосковья рассказали о правилах безопасности в лесу в грибной сезон

«Если вы поняли, что сбились с пути, то остановитесь на месте и не паникуйте, позвоните по номеру 112, подробно опишите диспетчеру свои приметы, последние замеченные ориентиры и с какой стороны заходили в лес. Также подавайте звуковые сигналы, кричите или стучите палкой по деревьям, чтобы поисковые группы могли вас услышать», — также посоветовал Щетинин.