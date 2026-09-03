Спасатели Подмосковья рассказали о правилах безопасности в лесу в грибной сезон
Жителям Подмосковья рассказали, как не заблудиться в лесу
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности в лесу в грибной сезон и рассказали, как не заблудиться в чаще.
«Отправляясь в лес, обязательно выбирайте закрытую обувь и одежду ярких цветов, таким образом на фоне зелени вы будете заметны не только для попутчиков, но и для поисковых групп. В рюкзаке всегда должны быть заряженный мобильный телефон, бутылка воды, легкий перекус и необходимые лекарства», — рассказал заместитель начальника ведомства Сергей Щетинин.
Перед прогулкой следует предупредить родных или друзей о своих планах. Во время прогулки рекомендуется периодически останавливаться и прислушиваться, запоминать ориентиры — ручьи, овраги или линии электропередачи. В случае плохого самочувствия поход лучше отложить.
«Если вы поняли, что сбились с пути, то остановитесь на месте и не паникуйте, позвоните по номеру 112, подробно опишите диспетчеру свои приметы, последние замеченные ориентиры и с какой стороны заходили в лес. Также подавайте звуковые сигналы, кричите или стучите палкой по деревьям, чтобы поисковые группы могли вас услышать», — также посоветовал Щетинин.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Массовка» в Дедовске.