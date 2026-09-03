Спасатели Подмосковья рассказали о правилах безопасности в лесу в грибной сезон

Жителям Подмосковья рассказали, как не заблудиться в лесу

Официально

Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности в лесу в грибной сезон и рассказали, как не заблудиться в чаще.

«Отправляясь в лес, обязательно выбирайте закрытую обувь и одежду ярких цветов, таким образом на фоне зелени вы будете заметны не только для попутчиков, но и для поисковых групп. В рюкзаке всегда должны быть заряженный мобильный телефон, бутылка воды, легкий перекус и необходимые лекарства», — рассказал заместитель начальника ведомства Сергей Щетинин.

Перед прогулкой следует предупредить родных или друзей о своих планах. Во время прогулки рекомендуется периодически останавливаться и прислушиваться, запоминать ориентиры — ручьи, овраги или линии электропередачи. В случае плохого самочувствия поход лучше отложить.

«Если вы поняли, что сбились с пути, то остановитесь на месте и не паникуйте, позвоните по номеру 112, подробно опишите диспетчеру свои приметы, последние замеченные ориентиры и с какой стороны заходили в лес. Также подавайте звуковые сигналы, кричите или стучите палкой по деревьям, чтобы поисковые группы могли вас услышать», — также посоветовал Щетинин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Массовка» в Дедовске.

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