Жителей Подмосковья пригласили принять участие в форуме и премии «Дигория»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском форуме «Дигория» и в национальной премии «Дигория». Регистрация продлится до 27 октября.

Всероссийский форум «Дигория» пройдет с 17 по 22 ноября 2025 года в Мастерской управления «Сенеж». Организаторами мероприятия выступают Экспертный институт социальных исследований совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Дирекции по организации молодежных форумов и программ.

Мероприятие объединит ученых социально-гуманитарного профиля, практиков общественно-политической сферы и специалистов креативных индустрий для решения задач, сформулированных на основе стоящих перед страной вызовов.

В рамках форума реализуется пять профильных направлений: «Искусственный интеллект»; «Образ эпохи»; «Креативные технологии»; «Социальная архитектура»; «Гражданское просвещение». Регистрация участников доступна на этом сайте.

Национальная премия «Дигория» направлена на выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере, по трем номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». Подать заявку на участие можно здесь.