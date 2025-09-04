Жителей Подмосковья пригласили принять участие в ИТ-диктанте
Всероссийская образовательная акции по проверке уровня цифровой грамотности «ИТ-диктант» пройдет с 12 по 13 сентября. Об этом сообщили в Минцифры России.
Организатор акции — департамент информатизации Тюменской области. С 2018 года мероприятие регулярно проводится во всех регионах России.
Диктант пройдет на платформе ит-диктант.рф. Он включает в себя три уровня тестирований: для учащихся начальной школы, стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей.
По результатам проведения диктанта будет собрана статистическая информация в разрезе субъектов РФ.