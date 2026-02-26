Подать заявку на участие можно до 31 мая 2026 года здесь. В новом сезоне предусмотрено 12 номинаций и два основных направления — для участников в возрасте 14-17 лет и 18-35 лет, а также специальная номинация для детей в возрасте до 13 лет.

С 1 по 15 июня эксперты определят 300 лучших проектов, которые станут финалистами. С 16 июня по 31 августа финалисты представят свои инициативы в онлайн-формате и защитят их перед экспертами.

В прошлом году на конкурс поступило более 74 тыс. проектов со всей страны, в том числе более 4,2 тыс. от Подмосковья. Лучшими признали 72 из них. В число победителей вошел один подмосковный проект.