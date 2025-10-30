Жителей Подмосковья пригласили принять участие в научно-практической конференции памяти В. А. Канаяна

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 12–13 февраля 2026 года проводит X Всероссийскую научно-практическую конференцию памяти почетного работника сферы молодежной политики РФ В. А. Канаяна под названием «КОНТАКТ.Конференция».

Организатор конференции — Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи „КОНТАКТ“.

Цель конференции — обеспечение многоуровневого многостороннего диалога профессионалов, работающих с молодежью, направленного на обсуждение перспектив развития профилактических программ в области молодежной политики.

Принять участие могут специалисты, работающие с молодежью на территории. Подать заявку на участие можно до 3 февраля 2026 года по этой ссылке.

В рамках конференции также планируется издание электронного сборника материалов участников, который будет размещен в научной электронной библиотеке eLibrary.ru. Публикационные материалы необходимо направить в срок до 26 декабря 2025 года на почту kontakt.konfa@yandex.ru.