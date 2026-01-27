Жителей Подмосковья пригласили принять участие в новом сезоне «Школы тренеров команд»

Жителям Московской области предложили поучаствовать в третьем сезоне «Школы тренеров команд». Это проект Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Подать заявку на участие можно до 24 февраля на этом сайте.

К участию приглашаются специалисты помогающих профессий, имеющие высшее образование и опыт от трех до десяти лет в сфере организации тренингов, коучинга, фасилитации, командообразования, работы со спортивными командами.

В этом году для участия в проекте отберут 100 человек. Обучение пройдет с марта по октябрь. Участников ждет три очных модуля, сопровождение, различные стажировки, аттестация.

Проект реализуется с 2024 года. В его рамках сертифицированными тренерами стали уже 160 человек из 46 субъектов РФ. Во втором сезоне программы Подмосковье представляли трое участников.