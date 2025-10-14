Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника РФ, академика Российской академии художеств, профессора кафедры рисунка и живописи Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова запускает большой семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора!».

Мероприятие приурочено ко Дню отца, который отмечается в России 19 октября. В его рамках предлагается опубликовать в соцсетях фото или видео с поздравлениями и рассказом о своем отце.

В частности, с 13 по 19 октября нужно выложить на своей странице в ВК фотографию, видео или рисунок, посвященные отцу. Пост следует отметить хештегами #деньотца2025 и #ФондАндреяПервозванного. Также необходимо подписаться на страницу Фонда Андрея Первозванного и сделать свой аккаунт открытым.

Случайным выбором будут определены 10 участников. Они получат подарки от Фонда Андрея Первозванного. Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 24 октября на сайте фонда и на его странице в ВК.