Жителей Подмосковья призвали не терять бдительность на дорогах в майские праздники

В предстоящие майские праздники ожидается ухудшение погоды, а также увеличение числа транзитного транспорта, скоростной режим на вылетных магистралях в среднем вырастет до 10 километров в час. В связи с этим Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и областная Госавтоинспекция призывают участников дорожного движения не терять бдительность на дорогах.

В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые рейды, направленные на проверку водителей на трезвость, а также на соблюдение ПДД. Кроме того, сотрудники администраций и волонтеры организуют дежурства в местах отдыха и притяжения жителей.

«Призываем автомобилистов, байкеров, велосипедистов, пользователей СИМ и пешеходов, быть бдительными и осторожными. Не превышайте скоростной режим, следуйте требованиям дорожных знаков, ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения. Обязательно используйте экипировку при вождении мототранспорта, велосипедов и СИМ», — добавили в министерстве.

Пешеходов также призвали переходить проезжую часть и железнодорожные пути только по переходам, а также надевать световозвращатели или включать фонарик вечером. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге можно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.