Жителей Подмосковья призывают не запускать фейерверки в праздники

К примеру, в Истре запрет будет действовать до конца января 2025 года. За нарушение будут грозить штрафы. Также до конца января ввели запрет на использование пиротехники в Рузе. В случае нарушения запрета могут оштрафовать на 15 тысяч рублей. Ввели аналогичные ограничения и в Раменском с Люберцами.

В ряде округов обустраивают специальные площадки для запуска фейерверков. Это безопасная альтернатива хаотичному использованию пиротехнических изделий. К примеру, в Химках запустить салют можно будет в парках Толстого и Величко, «Лукоморье» и «Подрезково», а также на берегу канала им. Москвы.