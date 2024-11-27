Жителей Пушкинского округа пригласили на открытие зимнего сезона

В воскресенье, 1 декабря, в Московской области стартует губернаторская программа «Зима в Подмосковье». Открытие зимнего сезона пройдет в Ивантеевке, Пушкино и Красноармейске.

Уже в эти выходные в Пушкинском округе пройдет множество увлекательных мероприятий. Глава муниципалитета приглашает жителей насладиться временем, проведенным с близкими на свежем воздухе в Парке Серебрянка и ЦПКиО города Пушкино.

Кроме того, праздничные мероприятия запланированы в ГПКиО Ивантеевки и на центральной площади в Красноармейске. Посетители смогут принять участие в различных мастер-классах и других, не менее интересных активностях. Подробности — в афише.

Катание на карете, забег на валенках, лазерное шоу и многое другое — все это не оставит равнодушным ни взрослых, ни самых маленьких жителей округа! У них останутся самые теплые и веселые воспоминания от праздника.

Также для гостей приготовлена разнообразная концертная программа и интерактивные представления. Кульминацией станет появление главного новогоднего волшебника – Деда Мороза. Вместе со сказочными героями детей закружат в хоровод.

А главные елки округа начнут пестрить яркими огнями! Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов пригласил жителей всех возрастов на праздник, написав об этом в своем телеграм-канале.