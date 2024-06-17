Жителей села Ледово наградили за вклад в развитие комфортной городской среды

Праздник по поводу Дня села состоялся для жителей территориального отдела Ледово городского округа Кашира. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Замглавы муниципального образования Ольга Чуракова в ходе поздравления отметила, что жители этого населенного пункта трудятся на благо села. Она подчеркнула, что жители территориального отдела Ледово вкладывают свои силы и труд в то, чтобы сельские территории были комфортнее и красивее.

Также с праздником жителей Ледово поздравили депутат Мособлдумы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Кручинин, депутат окружного Совета депутатов Эдуард Гречишкин, замначальника территориального управления Дарья Безгина.

Жители стали обладателями благодарственных писем главы муниципалитета за вклад в развитие комфортной среды, за профессионализм, за общественную работу, а также почетных грамот и благодарственных писем от регионального парламента и окружного Совета депутатов.

По окончанию официальной части прошел концерт. В завершении праздника жители могли увидеть красочное огненное шоу.