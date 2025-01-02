Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре

Жителей Москвы и области предупредили о сильных порывах ветра, которые прогнозируются до вечера 2 января. Соответствующее сообщение поступило от Гидрометцентра России.

Так, согласно прогнозу, ожидается сильный ветер, порывы которого могут составлять до семнадцати метров в секунду. В связи с неблагоприятными метеоусловиями был объявлен «желтый» уровень опасности. Он будет действовать до девяти часов вечера.

Помимо этого, в регионе ранее объявили «желтый» уровень опасности погоды и-за гололедицы. Он действует до седьмого января.

Сегодня в Москве и области два-четыре градуса выше нуля, а также мокрый снег, дождь и гололедица.