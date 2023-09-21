Жителей Талдома приглашают на День семейного здоровья

В эту субботу во взрослой поликлинике Талдома пройдет День семейного здоровья. Об этом сообщили в соцсетях администрации городского округа.

В рамках мероприятия жители смогут пройти анкетирование на выявление риска развития неинфекционных заболеваний, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ и флюорографию, прививку от гриппа, сдать анализ крови на уровень холестерина и глюкозы. Женщинам также будут доступны осмотр гинеколога и маммография.

«Забота о своем здоровье и здоровье всей семьи начинается с профилактики различных заболеваний. В любом возрасте важно посещать специалистов, проходить медосмотр и скрининговые исследования. Это позволит больше узнать о состоянии своего организма, увеличить качество и продолжительность жизни», - отметил и.о. главврача Александр Орлов.

Отметим, что мероприятие пройдет с 9:00 до 14:00. С собой для прохождения медобследования нужно взять паспорт и полис ОМС.