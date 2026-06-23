Жителей Тюменской области призвали готовиться к опасной непогоде: идут смерчи

Синоптики не исключают возникновения смерчей в Тюменской области 23 июня. Регион также окажется под влиянием сильных ливней, гроз, града и шквалистого ветра. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеопрогнозов тюменского гидрометцентра Дмитрий Шпортько.

Метеорологи предупредили жителей Тюменской области о возможном возникновении смерчей. Неблагоприятные погодные явления ожидаются на фоне активного циклона, который принесет в регион неустойчивую атмосферную обстановку.

Синоптики не исключают появление смерчей

По словам начальника отдела метеопрогнозов Тюменского гидрометцентра Дмитрия Шпортько, 23 июня в регионе сохраняются условия, способствующие формированию смерчей.

Специалист пояснил, что причиной может стать интенсивное развитие кучево-дождевых облаков на фоне циклона и поступления теплых тропических воздушных масс.

Регион накроют ливни и грозы

Помимо вероятности возникновения смерчей, жителей области ожидают сильные дожди, грозы и крупный град.

По прогнозам синоптиков, погодные условия будут сопровождаться резкими порывами ветра, скорость которых местами может достигать 25 м/с.

Непогода уже затронула соседний регион

Накануне смерч был зафиксирован в Свердловской области. Наиболее серьезные последствия стихии отмечены в Кушве, где после прохождения опасного атмосферного явления был введен режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты рекомендуют жителям Тюменской области внимательно следить за прогнозами погоды и соблюдать меры безопасности во время непогоды.