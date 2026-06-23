Путешественник во времени или оптическая иллюзия? Загадка концерта Элвиса

Кадры последнего концерта Элвиса Пресли в США снова привлекли внимание любителей загадок. На записи 1977 года зрительница держит небольшой черный прямоугольный предмет, который некоторые пользователи приняли за современный смартфон, пишет Daily Mail.

Выступление прошло на арене Market Square в Индианаполисе, штат Индиана, 26 июня 1977 года. Элвис умер спустя семь недель, 16 августа, в возрасте 42 лет. Первый iPhone появился лишь через 30 лет, а коммерческий мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000X поступил в продажу в 1983 году.

На увеличенном кадре виден предмет с блестящей деталью в верхней части, напоминающей объектив камеры. Это породило шутки и предположения, что путешественница во времени решила записать последний концерт певца.

Скептики предлагают куда более простые версии. В руках женщины могла находиться компактная камера, диктофон, фляжка или блокнот для автографов с металлической ручкой. В 1970-х уже существовали переносные камеры размером примерно с современный телефон, хотя они были толще.

Даже настоящий смартфон не смог бы подключиться к сотовой сети того времени, но теоретически мог бы снимать видео без связи.

Подобные «гаджеты из будущего» уже находили на старых фотографиях и записях. Однако ни один такой случай не стал доказательством путешествий во времени: чаще необычные предметы оказывались техникой своей эпохи или просто обманчивой деталью размытого изображения. О похожем поводе для обсуждений в Сети, когда на фото 1940-х был замечен мужчина со «смартфоном», читайте в материале «Подмосковья сегодня».