Жителей Воскресенска пригласили пройти обследование на передвижном флюорографе

В Воскресенске в преддверии сезона отпусков всем желающим предлагают проверить свое здоровье. Именно для этого в городском округе будет осуществлять работу передвижной флюорограф.

График работы следующий:

С пятого по шестнадцатое июня, в выходные дни с 09-00 до 12-00 обследования можно будет осуществить около поликлиники № 8 по адресу: п. Хорлово, Больничный проезд, 1.

С девятнадцатого по двадцать третье июня с 09-00 до 12-00 флюорограф будет находиться около ФАП в селе Невское по адресу: с. Невское, зд. 52.

С двадцать шестого по тридцатое июня с 09-00 до 12-00 он будет функционировать около ФАП с. Ачкасово по адресу: с. Ачкасово, ул. Лесная, зд.7в/7г.

Подобные передвижные флюорографы помогают провести обследование на месте и выявить болезни различного характера на ранних сроках. В лабораториях на колесах находится все необходимое оборудование для массового проведения скрининга населения.