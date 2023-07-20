Жители Белгородской области простились с погибшими на Крымском мосту

Как сообщает сайт aif.ru , вместе с ними присутствовали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев. Они пообщались с близкими погибших.

В городе Новый Оскол, расположенном в Белгородской области, прошла церемония прощания с Натальей и Алексеем Кулик, погибшими в результате теракта на Крымском мосту. В ней приняли участие около сотни человек, а отпевание было проведено перед входом в часовню из-за ограниченного в ней пространства.

Напомним, что теракт на Крымском мосту забрал жизни Натальи и Алексея Кулик. Их дочь была госпитализирована.

Эта трагедия оставила глубокий след в сердцах всех, кто пришел для того, чтобы проститься с погибшими. Каждый из тех, кто их знал и любил, будет хранить память. Остается одна надежда на то, что близкие семьи найдут в себе силы жить дальше после такой утраты.