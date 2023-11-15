Жители четырех городов РФ смогут наблюдать метеорный поток Леониды в ночь на субботу

В ночь с пятницы на субботу к нашей планете приблизится метеорный поток Леониды. По данным синоптиков, зенитное часовое количество метеоров достигнет 20 штук, которые войдут в атмосферу со скоростью почти 70 км/с и целиком сгорят. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что это смогут наблюдать жители Самары, Москвы, Набережных Челнов и Краснодара, поскольку ожидается малооблачная погода.

Добавляется, что маловероятно заметить явление в Санкт-Петербурге, Кемерове, Уфе, Иркутске, Челябинске, Новокузнецке, Томске, Красноярске и Хабаровске из-за пасмурной погоды.

Подчеркивается, что для того, чтобы увидеть метеоры, необходимо выехать за пределы города и наблюдать на открытой местности в хорошую погоду.