Жители деревни в Перу попросили помощи от армии из-за «нападения инопланетян»

Жители небольшого поселения в Перу уже месяц требуют помощи армии из-за того, что на них «нападают инопланетяне». Об этом сообщил YouTube-канал Al Rojo Vivo .

Сообщается, что местная полиция рассматривает коллективное заявление от представителей племени Икиту, поселившегося возле Лимы. В заявлении они жалуются на нападения со стороны «инопланетян», которых они описывают как высоких существ с большими головами и желтыми глазами.

В ответ на это, местные власти попросили развернуть в том регионе ВС.

Икиту заявляют, что этих «пришельцев» не получится ранить огнестрельным оружием, и более того, они имеют способность «исчезать по своему желанию».

Некоторые поселенцы утверждают, что одно из таких существ совершило нападение на местную 15-летнюю девочку, поцарапав ее шею.