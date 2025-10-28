Жители Долгопрудного поддержали семью бойца СВО с 32 детьми из Курской области

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный ]

В Курской области живет многодетная семья, в которой родители Анатолий и Оксана воспитывают 32 ребенка. Шесть детей родные, остальные двадцать шесть — приемные. Семеро детей учатся в вузах, еще семеро — школьники, а младшей девочке всего четыре года. Глава семьи и четверо сыновей служат на СВО.

О семье узнала председатель Ассоциации многодетных семей Долгопрудного Жанна Мордина через волонтерский чат.

«Сразу связалась по телефону с Оксаной, проговорили с ней полтора часа: о детях, о жизни, о радостях и печалях. Это просто героическая женщина, необыкновенная семья», — рассказала Жанна.

Председатель отметила, что Оксана никогда не просила помощи и привыкла справляться со всем сама. Старшие дети подрабатывают и помогают ей по хозяйству.

Многодетные семьи из Долгопрудного решили поддержать эту большую семью и объявили сбор гуманитарной помощи.

Нужны: растительное масло; гречка, рис, макароны; белорусская тушенка; натуральное сгущенное молоко; конфеты.

Также требуются средства бытовой химии: стиральный порошок, жидкость для мытья посуды, гель для душа и шампунь.

Помощь принимается до 30 октября включительно. Продукты и вещи можно приносить в Центр культурно-общественных связей (ул. Академика Лаврентьева, 23) с понедельника по четверг, с 9:00 до 18:00. Телефон для справок: 8 (495) 576-04-25.

Жанна Мордина рассказала, что уже много людей откликнулись на акцию.