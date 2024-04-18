Жители дома в Озерске хотят обратиться к Путину из-за соседки, разводящей полчища крыс

Пенсионерка из челябинского Озерска стала разводить крыс, думая, что это карликовые мангусты. Жильцы не смогли убедить ее перестать провоцировать антисанитарию в доме. Не получается привлечь к ответственности женщину даже после обращения к местным властям, полиции и в ЖЭК. Соседка из квартиры сверху рассказала «Газете.ру» о ситуации.

Квартира пенсионерки на улице Карла Маркса еще с 90-х имела дурную славу. По словам местной жительницы, годами там находились блохи, клопы и тараканы, а теперь к этому списку добавились крысы. Пожилая женщина, как говорит собеседница издания, имеет проблемы с головой. При этом когда-то к ней ходили дети на изучение английского языка, в грязь и полную антисанитарию.

«Я не знаю, к кому еще обращаться, только или Текслеру, или Путину. Вы же сами видели, какой срач, бардак, крысы носятся. Я каждое утро встаю и просматриваю все, каждого шороха боюсь — не дай Бог пролезут. Слава Богу, засняли, показали в интернете, люди увидели. Там не только крысы, но и блохи, а у нас полный подъезд маленьких ребятишек. Если человек с головой не дружит, то как ей объяснять?», — негодует жительница дома.

Правоохранители приходила в квартиру пенсионерки, указывая на крыс и их фекалии. Однако она заявила, что всех ее животных скоро заберет «зоологическая полиция». Убедить старушку не удалось, а насильно в психбольницу ее никто не отправит. Жителям жалко бабушку, но мириться с ее антисанитарией они не хотят. Весь подъезд уже провонял, сама пожилая женщина также не моется и, можно сказать, существует в квартире, а не живет. Теперь площадь делят полчища крыс, которых с каждым днем становится больше.

Обратятся ли жители к местным властям снова или доведут информацию до Владимира Путина неизвестно, но многие уже хотят решить ситуацию коллективно.