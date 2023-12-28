Жители Екатеринбурга устроили бизнес на носках после «голой вечеринки» Ивлеевой

Предприимчивые дизайнеры из Екатеринбурга не стали долго теряться и выбросили в продажу белые носки по аналогии с тем, в котором на причинном месте их земляк, рэпер Vacio (Николай Васильев), заявился на печально известную «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой.

Как сообщается в местных пабликах, версия лимитированная и стоит целую 1000 рублей за пару.

«Молодые екатеринбургские дизайнеры под впечатлением от перформанса земляка, рэпера-гетеросексуала Vacio выпустили лимитированную версию „НОСКОВ ДЛЯ МУЖИКА“» — сказано в сообщении.

При этом дизайнеры честно информируют потенциальных покупателей, что в носках ничего особенного нет: 95% хлопка, а также 5% лайкры. Ну и соответствующая черная надпись сверху.

Напомним, 20 декабря в московском клубе Mutabor блогер Анастасия Ивлеева организовала провокационную вечеринку. Среди приглашенных оказался и рэп-исполнитель из Екатеринбурга Vacio, посетивший мероприятие в одном носке из одежды, закрывающем детородный орган. Позже музыканта суд отправил на 15 суток под арест.