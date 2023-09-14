Жители Электростали могут проверить свое здоровье прямо в городском парке

Администрация городского округа Электросталь приглашает горожан пройти чек-ап здоровья в парке «Авангард». Информацию об этом разместили в социальных сетях администрации Электростали.

Акция «Проверь здоровье в парке» состоится в павильоне для мастер-классов, где врачи городской больницы организуют выездную диспансеризацию. В рамках профилактического осмотра горожане смогут пройти антропометрию, общий осмотр, а также основные экспресс-тесты, чтобы узнать уровень холестерина и глюкозы. Если в ходе осмотра будут выявлены отклонения от нормы, врачи направят пациента к профильным специалистам.

Пройти диспансеризацию можно в субботу, 16-го сентября, с 12:00 до 16:00. Обязательно необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Стоит воспользоваться этой возможностью, пока еще стоит хорошая теплая погода.