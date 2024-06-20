Жители города Белоозерский г.о. Воскресенск обсудили с администрацией вопросы ЖКХ и благоустройства

Жители города Белоозерский и близлежащих населенных пунктов округа пришли на встречу с администрацией, которую провели в удобном выездном формате.

Пришедшие на встречу жители задавали множество вопросов, связанных с ремонтом, ЖКХ, освещением, обустройством игровых площадок и дорог. Также участники выдвинули на обсуждение ремонт кровли и капитального обновления многоквартирного дома.

Ответы на все волнующие вопросы давали глава округа Воскресенск Алексей Малкин, его заместители и профильные специалисты администрации. Также на месте присутствовал министр ЖКХ по области Антон Велиховский. Вместе удалось разъяснить многое, а также взять вопросы на контроль.

«Огромная благодарность министру ЖКХ Московской области Антону Велиховскому, который также участвовал в нашей выездной администрации. Это огромная помощь муниципалитету. Все вопросы, особенно по ЖКХ и капитальному ремонту, были совместно взяты на контроль», – отметил глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Отметим, такие встречи с администрацией проводятся на регулярной основе. Любой житель может прийти на обсуждение без предварительной записи и получить ответы на разные вопросы, касаемо жизни округа. Помогают жителям разобраться и в индивидуальных ситуациях.