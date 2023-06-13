Жители Городского округа Пушкинский получили юридические консультации в автомобиле

Бесплатная юридическая помощь оказана всем желающим в Ивантеевке Городского округа Пушкинский. Новый формат юридической помощи для жителей Подмосковья подразумевает приезд так называемого «Юрмобиля» в оживленное место. В Ивантеевке выбрали пешеходную зону улицы Дзержинского.

Мобильный офис с квалифицированными специалистами Государственного юридического бюро Московской области ответил на вопросы жителей. Консультации были бесплатными, жителей чаще всего интересовали вопросы задолженностей по коммунальным платежам, варианты оспаривания экспертизы при ДТП. В числе самых частых запросов — как государство регулирует порядок общения одного из родителей с ребенком после развода.

Единственное исключение — в таких офисах не консультируют по нормам уголовного права, не дают консультаций, связанных с предпринимательством.