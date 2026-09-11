Ледник дома: инструкция по выживанию в подмосковной квартире без обогревателя

Пока батареи в домах Подмосковья не начали работать на полную мощность, температура в квартире может заметно опускаться по вечерам и ночью. Однако согреть помещение можно и без электрообогревателя — в первую очередь стоит убрать сквозняки и перекрыть основные пути, по которым уходит тепло. Эксперт по домоводству Елена Архипова рассказала REGIONS , какие простые приемы помогут пережить холодные дни.

В Подмосковье начались пробные топки — финальный этап подготовки к отопительному сезону. Специалисты проверяют, готова ли система теплоснабжения подавать тепло в жилые дома и социальные объекты. Во время испытаний оборудование работает в условиях, максимально приближенных к зимним: проверяются давление и температура, выявляются возможные протечки, тестируется автоматика. К отопительному сезону в регионе готовят около 3 тыс. котельных и порядка 11 тыс. км тепловых сетей. За лето специалисты проверили трубы под давлением, отремонтировали оборудование, установили новые насосы и приборы контроля. Параллельно проверяется готовность аварийных бригад и резервных источников питания. Пока идут пробные топки, специалисты следят за работой котельных с помощью датчиков на источниках тепла, что позволяет обнаружить неполадки еще до начала полноценного отопительного сезона.

По словам Архиповой, первым делом нужно проверить квартиру на сквозняки. Даже небольшая щель в оконной раме или под входной дверью способна заметно ухудшить ощущение тепла, особенно в квартирах на первых или последних этажах и там, где стоят старые деревянные окна.

Что поможет сохранить тепло без обогревателя:

Уплотнители на окна и двери. Проверить рамы, подоконники и дверное полотно ладонью: если чувствуется движение холодного воздуха, устранять нужно именно эту проблему. На старые окна подойдут самоклеящиеся уплотнители, на входную дверь — дополнительный уплотнитель по периметру.

Плотные шторы. Закрывать вечером, особенно если окна старые или выходят на ветреную сторону. Но не перекрывать радиаторы, когда отопление включат.

Ковры и дорожки на полу. Температуру воздуха не поднимут, но уменьшат ощущение холода и сделают комнату комфортнее.

Закрытые двери между комнатами. Если жильцы проводят время в одной комнате, стоит сосредоточить тепло именно там.

Свободный доступ воздуха к радиаторам. Временно убрать мебель от окон и наружных стен, если она мешает циркуляции.

Короткое интенсивное проветривание. Эффективнее постоянно приоткрытого окна: воздух успевает обновиться, а стены и мебель не остывают.

По словам Архиповой, очень многое зависит от того, насколько грамотно сохраняется уже имеющееся тепло. Закрытая дверь между комнатами, плотные шторы вечером, отсутствие щелей у окон и дополнительный текстиль на холодном полу дают вполне ощутимый результат.

Если же в квартире очень холодно даже при закрытых окнах и отсутствии очевидных сквозняков, причина может быть в проблемах с теплоизоляцией стен, оконных откосов или перекрытий. Такие недостатки лучше устранять не самостоятельно, а через управляющую организацию, особенно если речь идет о внешних стенах многоквартирного дома. Специалисты также отмечают, что источниками теплопотерь часто становятся окна, двери, балконы и недостаточная теплоизоляция конструкций.

В условиях нестабильной погоды, когда днем еще тепло, а ночью возможны заморозки, жители все чаще задаются вопросом, когда в батареях появится тепло. На этот вопрос ответил председатель комитета по строительству и ЖКХ Андрей Лупий.