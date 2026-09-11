Штраф до ₽15 тыс. за вещи у квартиры: что нельзя оставлять в подъезде

Коляска у квартиры, велосипед на лестничной площадке, обувная полка в общем коридоре — для многих жильцов это привычная картина. Однако подъезд не является продолжением квартиры, а оставленные там вещи могут нарушать требования пожарной безопасности. Юрист Андрей Лаврентьев рассказал REGIONS , что именно запрещено хранить в местах общего пользования и когда за это можно получить штраф.

Подъезд, лестничные клетки и коридоры относятся к местам общего пользования, поэтому превращать их в личную кладовку нельзя. Главная проблема возникает, если вещи сужают проход, перекрывают эвакуационные выходы или мешают доступу к пожарному оборудованию. МЧС отдельно предупреждает о велосипедах, самокатах и детских колясках, оставленных в подъездах.

По словам Лаврентьева, сам по себе тот факт, что человек оставил коляску или велосипед за дверью своей квартиры, еще не означает автоматического штрафа. Но если предмет находится на пути эвакуации, перекрывает проход, мешает открыть дверь или затрудняет доступ к инженерному и противопожарному оборудованию, это уже может быть нарушением. То же самое касается обувных шкафов, коробок, мебели и других вещей. Отдельно запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и хранить под лестничными маршами и площадками горючие материалы. Поэтому идея поставить в общем коридоре шкаф для обуви или сделать небольшой «тамбур-склад» может обернуться проблемами, даже если соседи долго не возражали.

Что грозит за вещи в подъезде:

Гражданам — предупреждение или штраф от ₽5 тыс. до ₽15 тыс.

Должностным лицам — до ₽30 тыс.

Индивидуальным предпринимателям — до ₽60 тыс.

Юридическим лицам — до ₽400 тыс.

Как пояснил юрист, распространенная ошибка — считать, что согласие нескольких соседей на хранение вещей в коридоре автоматически делает его законным. Решение жильцов не отменяет требований пожарной безопасности: если имущество мешает эвакуации или создает другую опасность, его могут потребовать убрать.

По словам эксперта, безопаснее всего хранить велосипед, коляску и сезонную обувь внутри квартиры либо в специально предусмотренном для этого помещении. Если в доме есть оборудованная колясочная или отдельная зона для хранения, пользоваться ей можно в соответствии с установленными правилами.

Когда сосед оставляет вещи в проходе и не реагирует на замечания, сначала стоит обратиться в управляющую организацию. При проблемах с соблюдением требований пожарной безопасности жильцы также могут обратиться в органы государственного пожарного надзора. МЧС рекомендует по вопросам захламления мест общего пользования обращаться в управляющую компанию и жилищную инспекцию.

Хранить домашние заготовки в квартире не запрещено, но банки с соленьями могут стать причиной штрафа, если их поставить в месте, где они мешают эвакуации.