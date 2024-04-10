Жители Италии испытали шок после просмотра фильма о Донбассе

Благодаря демонстрации документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» европейцы смогли узнать другую версию конфликта на Украине. Подробнее о прошедших демонстрациях RT рассказала режиссер и продюсер Татьяна Борщ.

Ни для кого не секрет, что в Европе скрывают от населения многую информацию о реальной обстановке на Украине, в ДНР и ЛНР. В связи с этим жители ЕС почти ничего не знают, веря однобокой пропаганде. Режиссер Татьяна Борщ смогла помочь им открыть глаза на правду и ужасы, которые пережили люди Донбасса.

Документальное откровение больше всего поразило итальянцев. Они толпились на показе в проходе, стараясь успеть урвать новую информацию.

«Вы знаете, картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации. Причем достаточно доступно, четко, и видеоматериал там тот, который в принципе нельзя опровергнуть. Было много вопросов, очень разных вопросов», — отметила режиссер.

Борщ также отметила, что итальянцы рассыпались в благодарностях после показа. Всем стало очень интересно, «что будет с Донбассом завтра».

Автор RT Documentary Вячеслав Гузь в свою очередь рассказал про показы на Шри-Ланке. «RT.Док: Время героев» провел на острове фестиваль о героях СВО и документальных фильмах в Русском доме в Коломбо. Показали кино «Второе детство» о детях-сиротах из Донбасса, который поразил зрителей в самое сердце.

По словам корреспондента канала, мероприятие собрало невероятно большое количество людей. Многие просили повторить фестиваль и благодарили за обнародование другой версии развития российско-украинского конфликта. Возможно, что событие смогло повлиять на политическую позицию многих зрителей, которые ранее слепо верили западной пропаганде.

Напомним, что следующие показы фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» состоятся 13 и 14 апреля в Генуи и Ористано соответственно. Далее картину увидят во Флоренции и Болонье.