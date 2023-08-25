Жители Каширы передали на фронт УАЗ для бойцов

Как рассказали в администрации муниципалитета, волонтеры оказывают бойцам самую разную помощь. А на днях передали для наших ребят в зоне проведения спецоперации автомобиль УАЗ.

«Сейчас автомобиль проходит необходимый ремонт, подготовку и тестирование, после чего будет доставлен «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» в зону проведения специальной военной операции», – рассказали в администрации городского округа Кашира.

За содействие, помощь и поддержку волонтеров поблагодарил руководитель Каширского «БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр Серяпин.

«Бойцам очень нужны простые машины повышенной проходимости, так как они регулярно теряются в боях. Огромная благодарность неравнодушным жителям Каширы, которые обратились в Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» с просьбой передать автомобиль УАЗ Патриот для наших земляков в подразделение, принимающее участие в СВО», – подчеркнул Серяпин.

Отметим, что это не первая машина, которая уезжает из Каширы на фронт. Жители и предприниматели Каширы и других муниципалитетов Московской области, регулярно передают на передовую автомобили.

В администрации округа напоминают, что поддержать наших защитников можно через Фонд содействия развитию городского округа Кашира «Кашира-660».

Также продолжает работу Центр сбора гумпомощи по адресу: г. Кашира, ул. Садовая, д. 2Б (Рынок на Садовой). Сюда можно приносить самые необходимые вещи для наших ребят. Отправка грузов на фронт производится регулярно.