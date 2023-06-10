Жители Кемеровской области поражены ростом цен на бензин
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Жители Кузбасса запаниковали в интернете по поводу очередного роста стоимости автомобильного топлива. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Уточняется, что они не могли определить причину такого скачка цен.
По словам представителя регионального Минпромторга, согласно законодательству, уровень цен на нефтепродукты и голубое топливо не регулируется государством.
Он уточнил, что контроль за ценообразованием на автотопливо лежит в компетенции антимонопольного ведомства.