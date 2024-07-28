Накануне возле Часовни Всех Святых в городском округе Люберцы жители муниципалитета зажгли порядка пятисот свечей в память о детях — жертвах войны в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«С 2014 года в Донбассе, Новороссии и других регионах России погибли более 300 детей. Нацисты бьют вглубь нашей страны, целенаправленно по больницам, жилым домам, школам. Чужих детей не бывает, и Люберцы скорбят со всей страной», — отметил глава округа Владимир Волков.

Он также поблагодарил бойцов, которые в эти дни в зоне СВО продолжают освобождать нашу землю от врага ради жизни каждого ребенка. Ранее в Люберцах почтили память невинно погибших детей от военной агрессии киевского режима и возложили цветы к памятнику «Дети войны» в Центральном парке округа.