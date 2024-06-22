Жители Луховиц выложили из свечей в день памяти портрет летчика Воробьева

Луховичане приняли участие во всероссийской акции «Огненные картины войны». Они 22 июня перед Вечным огнем собрали из зажженных свечей портрет участника Великой отечественной войны Ивана Воробьева и самолета, на котором он воевал.

Иван Воробьев в годы войны летал на штурмовике Ил-2. На этой машине он сумел добиться звания Героя Советского Союза, совершив более полутора сотен боевых вылетов. Имел он в своем активе и уничтоженные немецкие самолеты, три из них он сбил в воздухе и еще 10 сжег на аэродромах. Уже после войны Воробьев продолжил полеты, но уже как испытатель. И во время очередного вылета случилась трагедия, у его машины вспыхнул двигатель. Он увел свой самолет в сторону от Луховиц, не дав ему рухнуть на город. Его память чтут в этом населенном пункте, и поэтому, когда горожане приняли участие в акции «Огненные картины войны», никаких особых сомнений в том, кого надо увековечить, не было.

«Это огонь нашей памяти, когда каждая свеча символизирует того человека, кто сделал все, чтобы мы жили под мирным небом», - заявила одна из организаторов акции единоросс Валентина Строкова.

Присоединиться к акции мог любой желающий. Благо, местных жителей организаторы известили о ней при помощи социальных сетей и мессенджеров. В итоге пришли многие. В Луховицах на создание огненной картины ушло шесть тысяч свечей. Участники акции на протяжении четырех часов готовили картину, а затем зажигали свечи. Вслед за этим они провели митинг, за которым последовала минуту молчания.

Организаторами этого мероприятия в Луховицах выступили представители «Единой России», а также их юные помощники из «Молодой Гвардии Единой России».