Жители Москвы примут участие в тестовом голосовании по Дню города

Стало известно решение касательно тестового электронного голосования, которое пройдет 25 августа в Москве. На нем жители столицы смогут выразить свою инициативу того, каким бы они хотели видеть день города в сентябре. Так говорится на официальном портале Сергея Собянина, занимающего должность московского градоначальника.

Голосование пройдет в первой половине дня – с восьми часов утра и до двух часов дня. Благодаря ему жители столицы смогут ознакомиться с новым форматом волеизъявления. А чиновникам удастся провести проверку корректной работы системы. Это важный шаг в сторону удобства голосования в дальнейшем.