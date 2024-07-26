Жители Можайска уже могут посещать обновленный Плавательный центр

Плавательный центр в подмосковном Можайске возобновил свою работу, после проведенных здесь ремонтных работ. В течение месяца рабочие и персонал приводили в порядок чаши, раздевалки, душевые и холл.

«Особое внимание мы уделили малой чаше, где долгое время боролись с утечкой воды. На данный момент все проблемы устранены, в этом большая заслуга наших рабочих», — рассказывает директор дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев.

Кроме того, в центре обновили все информационные вывески: актуализировали информацию и привели все в единый стиль. Долгачев добавил, что на этом работы не завершены. В планах также отремонтировать фасад здания, раздевалки тренажерного зала и входную группу.