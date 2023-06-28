Жители нескольких регионов России сообщили о сбое в работе МТС

Жители сразу нескольких регионов России сообщили о массовом сбое в работе сервисом МТС. Отмечается, что абоненты из Татарстана, Ульяновской, Кировской, Саратовской, Нижегородской областей, Удмуртии, а также Алтайского края и Ижевска не могут звонить, пользоваться интернетом и отправлять СМС.

По данным «Базы», проблемы с оказанием услуг у МТС начались еще утром, 28 июня. С чем связан глобальный сбой в работе компании, неизвестно. Как отмечает источник, у салонов связи в разных регионах России уже начали выстраиваться очереди из недовольных абонентов, которые хотят поменять неработающие сим-карты.

Массовый сбой в работе МТС также подтвердили сервисы «Детектор сбоев» и «Сбой.рф».

В правительстве Кировской области сообщили, что причины сбоя выясняются. Когда сервисы МТС будут доступны, неизвестно.

На прошлой неделе сообщалось о массовом сбое в работе сервисов «Билайна». Абоненты из Москвы и Московской области не могли совершать звонки, отправлять сообщения, а также пользоваться интернетом.