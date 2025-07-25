Жители округа Пушкинский отправили фуру с гуманитарной помощью для военнослужащих СВО

Депутат округа Пушкинский Дмитрий Кульков, руководитель группы компаний «Пластик Он Лайн», в очередной раз подтвердил свою активную поддержку тех, кто оказывает помощь нашим бойцам, участвующим в СВО. Он и его команда организовали передачу новой партии необходимого имущества для военнослужащих.

23 июля утром Дмитрий Кульков вместе с командой сотрудников своего предприятия передал гуманитарный груз волонтерам из группы «Неравнодушные Z Ивантеевка». В состав отправляемой помощи вошла партия современной бытовой химии в виде инновационных концентрированных средств, разработанных компанией.

Вечером того же дня встретили автомобиль с передовой, прибывший за гуманитарным грузом.В организации отправки приняли участие представители партии «Единая Россия», сотрудники ГК «Пластик Он Лайн», активисты красноармейской группы «Никто, кроме нас» и неравнодушные граждане, объединившие свои усилия. Совместными усилиями в фуру погрузили все необходимое, в том числе мотоцикл, маскировочные сети и продукцию компании: паллеты со стиральным гелем и дезинфицирующими средствами.